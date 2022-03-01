Нардепы ужесточили наказание за коллаборационизм

Верховная Рада ужесточила наказание за пособничество стране-агрессору.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Законопроектом №7186 предусматривается, что за сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем.

«Этот законопроект устанавливает справедливое наказание для лиц, осуществляющих пособничество государству-агрессору, сотрудничают с его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в ущерб Украине. Также ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества», – рассказали в парламенте.

Кроме того, законопроект относит подследственность дел о сотрудничестве с государством-агрессором к следственным органам безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (inabsentia).

К лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничеству с агрессором, будет применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. Причем для определенной части таких подозреваемых судья имеет право не определить размер залога.

Напомним, как начальнике сектора реагирования патрульной полиции в Снигиревке Игорь Калачев ездил по городу вместе с оккупантами на БТР и показывал им места проживания коллег. Российские военнослужащие таким образом задержали четырех офицеров полиции, избили и увезли с собой. Уличенного на сотрудничестве с оккупантами сотрудника отделении полиции №2 Баштанского районного отдела (Снигиревское ОП) уволили, его привлекают к уголовной ответственности.