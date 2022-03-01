В Украине ввели уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи

Парламент принял законопроект №7146 о наказании за нецелевое использование гуманитарной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

В ВРУ отметили, что сейчас упрощена процедура признания социально значимых товаров гуманитарной помощью, перечень которых утвержден Кабинетом Министров Украины, без принятия соответствующих решений о признании их гуманитарной помощью. Однако фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарная помощь используется для получения прибыли.

Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за использование гуманитарной помощи не по целевому назначению во время действия военного положения. Использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли или собственного обогащения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в большом размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Право расследования указанных преступлений закрепляется за следователями органов безопасности.

Напомним, как глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала о мошенниках, которые пытаются украсть или продать гуманитарную помощь.