Россияне депортируют украинцев с оккупированных территорий и пропускают их через фильтрационный лагерь

Российские оккупанты доставляют украинцев с неподконтрольных территорий в фильтрационный лагерь в Докучаевске и впоследствии переправляют в РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми «работают» сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.