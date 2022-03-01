НАТО предоставит Украине противотанковое и противоракетное вооружение

НАТО предоставит Украине военную помощь в виде противотанкового и противоракетного вооружения, дронов, а также оборудования для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания стран-членов Альянса 24 марта, сообщает «Громадське».

Также он утверждает, что помощь будет и в области кибербезопасности.

- Сегодня мы согласились сделать больше, включая помощь в области кибербезопасности и оборудования для защиты Украины от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз. Это может включать выявление, защиту и медицинские поставки, а также обучение обеззараживанию и управлению кризисными ситуациями, - сказал Столтенберг.

Генсек убеждает, что Альянс будет продолжать оказывать помощь Украине. В то же время на вопрос, как НАТО отреагировало на предложение Польши отправить миротворческую миссию в Украину, генсек прямо не ответил. Только сказал, что НАТО ответственно за то, чтобы война между РФ и Украиной не стала полномасштабной войной между Альянсом и Россией.

О возможности применения кремлем химического или биологического оружия против Украины в НАТО говорят, что это станет неприемлемым шагом и приведет к тяжелым последствиям, ведь могут пострадать и жители стран-членов НАТО. Какие шаги предпримет Альянс в таком случае, генсек не сказал.

Все 30 стран-членов НАТО приняли совместную резолюцию, в которой требуют от России немедленно прекратить войну в Украине. Альянс на заседании 24 марта решил также создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии для защиты своих восточных границ.