США ввели санкции против окружения Путина и российских военных предприятий

США вместе со своими союзниками и партнерами вводят дополнительные санкции против РФ из-за продолжающегося вторжения в Украину.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что в новые санкционные списки попало более 400 физических и юридических лиц, среди которых 328 членов Госдумы РФ.

Кроме того, санкции введены и против самой Госдумы как организации, а также против главы российского Сбербанка и советника Путина с 1990-х годов Германа Грефа, бизнесмена Геннадия Тимченко, его компаний и членов его семьи, 17 членов правления российского финансового учреждения «Совкомбанк», 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, которые являются частью российского ОПК и производят оружие.

«Мы нацелены и дальше будем нацеливаться на поставщиков российских вооруженных сил и, в свою очередь, на их цепочки поставок», - говорится в сообщении Белого дома.

Новые санкции США также подразумевают создание инициативы, направленной на борьбу с уклонением от санкций. Вашингтон также намерен продолжать ограничивать возможности Центрального банка РФ по использованию международных резервов, в частности золота, для поддержки российской экономики и финансирования жестокой войны Путина.