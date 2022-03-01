В РФ отряд ОМОНа отказался ехать на войну в Украину и отделался увольнением

В России 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать на войну в Украину.

Об этом сообщил юрист Петр Чиков.

Отряд ОМОНа из Краснодара с 6 февраля находился в Крыму на «учениях». 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира об атаке против Украины.