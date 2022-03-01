Мэр Николаева заявил, что двухэтажный дом в Ингульском районе после обстрела врага не подлежит восстановлению – жильцов отселили

Двухэтажный дом в Ингульском районе, который был разрушен в результате ночного вражеского обстрела ракетами 22 марта, восстановлению не подлежит.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что российские войска уже три недели бомбят Николаев, уничтожая городскую инфраструктуру. Больше всего достается жилым домам. Так, около 300 домов разрушены частично, еще около 30 - не подлежат восстановлению.

— Этот дом (двухэтажный дом в Ингульском районе) тоже, его необходимо сносить. Все эти выстрелы производятся хаотично и без понимания, куда они стреляют. Здесь полностью жилой район, есть детский сад, колледж. Сейчас мы отселяем этих людей, здесь к сожалению, погибло 2 человека, есть раненые. И такая ситуация продолжается третью неделю, - сообщил Александр Сенкевич.

Он добавил, что российские оккупанты не достигают успеха в своих наземных операциях, ведь украинские военнослужащие постоянно отбивают атаку. К тому же, украинские войска пошли вглубь Николаевской области, поэтому оккупантам остается лишь трусливо обстреливать город ракетами.