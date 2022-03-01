На Харьковщине коллаборанты по указке российских оккупантов похитили двоих детей, пока их отец уехал за гуманитарной помощью

На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины

По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы, лица, которые согласились работать на оккупантов, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов «разобраться».

Хозяина дома они не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодичного внука.

«Приспешники оккупантов начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел возле дороги один автомат, и готов отдать его за детей. Вражеские приспешники ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться…» – рассказали в ГПСУ.

Напомним, как на Киевщине пьяный русский оккупант убил мужчину и изнасиловал его жену.