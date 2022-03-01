Байден поддержал исключение России из G20, а Украину наоборот могут пригласить на саммит «Большой двадцатки»

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, однако при этом он допустил, что может не добиться этой цели.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Да. Однако решение зависит от самой группы G20, - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 в свете ее вторжения в Украину.

- Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить Украину на встречу, - добавил Байден, говоря о саммите G20, который должен пройти позже в 2022 году.

Кроме того, Байден считает, что Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения огня, но не верит, что Украине придется пойти на это.