В ВСУ рассказали об офицере, сыгравшем важную роль в битве за Вознесенск

Во время боев за Вознесенск 1-3 марта заместитель командира десантно-штурмового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Ратушняк не допустил оцепления города противником.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск.

Ратушняк умело организовал взаимодействие с приданной артиллерией, а также систему оповещения о передвижении сил противника через местных жителей.

2 марта им были обнаружены два артдивизиона противника, открывшие огонь по городу. Однако почти сразу они были подавлены огнем, была захвачена трофейная техника.

Также в этот день были уничтожены машина с боекомплектом, командно-штабная машина, две единицы РСЗО «Град» и до 30 российских оккупантов. В дальнейшем, под руководством капитана Ратушняка были успешно нанесены удары по штурмовым колоннам противника, совершено отражение танковых атак, в результате чего враг нес значительные потери в живой силе и технике.

А во время штурма поселка Екатериновка его штурмовая группа корректировала огонь. В результате были уничтожены 1 БМП и 2 грузовика противника. В ходе боя с танками противника офицер совершил организованный выход под артиллерийским и танковым обстрелом, давал координаты по целям и эвакуировал раненых.

В результате маневра десантно-штурмового подразделения танки противника попали под огонь ВСУ. Во время боя капитан Ратушняк получил контузию, однако остался командовать подразделением на боевых позициях. Он награжден орденом «За мужество» III степени.