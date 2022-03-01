ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ уточнили, что в порту Бердянска потопили корабль оккупантов «Саратов», еще два судна повреждены

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 24 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 25 марта.

Информация постоянно обновляется...

0:59 В Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжает восполнение потерь, осуществляя меры по подготовке и перемещению резервных подразделений.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль «Саратов». Большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не проводил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении противник пытается сосредоточить силы и средства для восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполя с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери. Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.

На Запорожском направлении враг силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобугском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

0:41 Опубликовано видео с российским пленным, который заявил, что готов убить других взятых в плен оккупантов.

0:35 В Сумах взяли в плен несколько российских оккупантов.

0:32 В воздушном командовании «Восток» сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Днепропетровской области. Последствия уточняются.

В ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что в 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается. В результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.