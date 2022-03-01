Оккупанты на Николаевщине: В Николаеве отменили воздушную тревогу

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25.03.2022 06:54

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 24 марта можно ознакомиться здесь.

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06:54 В Николаеве отменили воздушную тревогу.

    Фотофакт