Исчезнувшего Шойгу вмонтировали в видео заседания Совбеза РФ

Министра обороны РФ Сергея Шойгу не было на заседании Совета безопасности РФ 24 марта – его просто встроили в видео.

Об этом сообщает «Медиазона».

Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу, который ранее был публичной персоной, перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал эту тишину «интересной», но заметил, что из информационного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта.

Затянувшееся на 13 дней отсутствие министра обороны РФ в разгар самой серьезной войны в новейшей истории России не могло долго оставаться секретом, поэтому у журналистов возникли вопросы — а где Шойгу? И российская власть постаралась ответить: все в порядке, глава Минобороны на своем месте. Для этого государственные медиа показали короткий ролик с Совета безопасности. Видеоредакторка «Медиазоны» Александра Дубровская отсмотрела эти видео и пришла к выводу: вероятнее всего, Шойгу на этом заседании все же не было.

Из всего заседания Совета безопасности в эфир «России 1» пустили именно те кадры, на которых видны проблемы с камерой у Шойгу. Характер этих помех можно назвать странным: с первого взгляда кажется, что у Шойгу какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра.

У этого может быть два объяснения. Теоретически, видео могло быть снято в самом начале заседания, которое стартовало внезапно, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем опомнился. Это звучит сомнительно: камера была включена, и ее как будто бы просто перевели.

Вторая, более вероятная версия — в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании.

«Присутствовал ли Шойгу? Любому человеку, который занимается монтажом и постпродакшеном, известно, что вклеить что-либо на экран телевизора, особенно если сам кадр статичный (в нем нет движения) — это элементарная задача. На кадрах с предыдущих Советов безопасности, которые проходили 3 и 11 марта видно, что на обоих заседаниях Шойгу действительно был и принимал участие в обсуждении: слышен звук и виден крупный план. При этом фон, на котором снят Шойгу, и его одежда, совершенно идентичны тому фону, на котором мы видим Шойгу и на сегодняшнем Совбезе. Учитывая, что нам ни разу не показали видео со звуком, а Шойгу спрятан в углу (к которому так настойчиво привлекли наше внимание нехитрым приемом с помехами), с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с Шойгу просто взяли с одного из предыдущих Совбезов и вклеили в нынешний», – пишет издание.

В СМИ отметили, что в целом, весь монтаж видеоролика с сегодняшнего Совбеза, ради которого прервали эфир «России 24», можно назвать странным: видео состоит из двух с половиной кадров. Первый — общий план с телевизором. Потом второй — крупный план Путина. И потом третий — тот же общий, на котором снова черный экран вместо Шойгу.

Первый кадр совершенно не стыкуется со вторым: в нем совсем другое положение тела у Путина, он смотрит в другую сторону. Если бы у видео был звук, это нельзя было бы скрыть. Третий кадр — это вообще начало самого первого кадра. Это становится очевидно, если вырезать его из конца и переставить в начало.