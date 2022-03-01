За публикацию кадров передвижения техники ВСУ теперь можно получить до 12 лет тюрьмы

Теперь тем, кто публикует информацию о перемещении украинской военной техники, грозит уголовная ответственность – от 5 до 12 лет тюрьмы. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №7189.

Об этом сообщили в партии «Слуга народа».

Лицу, распространяющему информацию о перемещении международной военной помощи в Украину, а также о перемещении, движении или расположении украинских войск грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Для организованной группы, действующей в корыстных целях – наказание от 8 до 12 лет заключения.

– Снимая или фотографируя перемещение и расположение наших войск, люди помогают врагу и подвергают жизнь наших защитников и гражданских граждан реальной опасности. Недавние съемки столичного тиктокера привели к вполне реальным жертвам. Сознательное или нет – это пособничество государству-агрессору, и теперь оно будет караться уголовной ответственностью и сроком за решеткой, – подчеркнул соавтор законопроекта, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Корниенко также призвал украинцев быть осмотрительными и не снимать перемещение или расположение украинских военных. Чтобы помочь стране, можно фиксировать технику врага и сообщать об этом в специальный официальный чат-бот Службы безопасности Украины @stop_russian_war_bot.

Напомним, как в Киеве поймали тиктокера, который опубликовал видео техники ВСУ и спровоцировал удар оккупантов торговому центру.