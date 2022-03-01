В Украине создан легион «Свобода России», в котором воюют перешедшие на сторону ВСУ российские военные

В Украине создали легион «Свобода России», в который будут входить российские военнослужащие, которые отказались выполнять преступные приказы путина и перешли на украинскую сторону.

Обращение командира легиона репостнуло Главное управление разведки МО Украины.

Командир одного из подразделений легиона «Свобода России» к военнослужащим ВС РФ и призвал их не идти на военные преступления и перейти сторону Украины. По его словам, в легионе также есть и беларусы. Они уже приступили к выполнению боевых задач, чтобы прекратить войну в Украине