В Украине создан легион «Свобода России», в котором воюют перешедшие на сторону ВСУ российские военные

В Украине создали легион «Свобода России», в который будут входить российские военнослужащие, которые отказались выполнять преступные приказы путина и перешли на украинскую сторону.
Обращение командира легиона репостнуло Главное управление разведки МО Украины.
Командир одного из подразделений легиона «Свобода России» к военнослужащим ВС РФ и призвал их не идти на военные преступления и перейти сторону Украины. По его словам, в легионе также есть и беларусы. Они уже приступили к выполнению боевых задач, чтобы прекратить войну в Украине
- Я обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории Украины. Представляться и говорить, в каком подразделении проходил службы, не буду по понятным на то причинам.
Скажу лишь одно: к вам обращаются русские офицеры. 24 февраля все мы, я и моря рота, зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступные приказы диктатора путина. Я понял, что мы пришли сюда явно не с благими намерениями и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами и как освободителей, а напротив – нас проклинали и называли фашистами.
Товарищи военные, выполняя приказ диктатора путина мы совершили ужаснейшую ошибку. Большинство из вас это знает. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народ от фашистов. У нас еще есть возможность прекратить бесчинство на территории Украины. Нам, настоящим русским воинам. Высшее военно-политическое руководство Украины разрешило создать подразделение из числа перешедших на сторону Украины. Мы уже выполняем задачи вместе с нашими братьями белорусами, украинцами.
Братья, я призываю вас очнуться. Вступайте в наши ряды, присоединяйтесь к легиону «Свобода России». Только вместе мы сможем спасти Россию от унижения и разрухи. Только вместе мы спасем наш народ.