В ФСБ заявили о задержании россиянина за попытку передать секретную информацию спецслужбам Украины

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании жителя Хабаровска по подозрению в попытке передачи «секретной информации» спецслужбам Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В российской спецслужбе отрапортовали, что фигурант дела якобы «анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

Против россиянина возбудили дело о госизмене (статье 275 УК РФ). Как уверили в ФСБ, хабаровчанин имел «по роду деятельности доступ к закрытой информации» и преследовал «корыстный умысел».

Других данных, в частности, об имени задержанного, ФСБ не привела.