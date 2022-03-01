В Херсоне оккупанты похитили депутата райсовета, известного в мире спортсмена

В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции «Европейская Солидарность» Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины из Таэквон-К ITF.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета, экс-народный депутат Сергей Хлань.
Как рассказал Хлань, во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа домой к семье прибыли с обыском российские военные.
«Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно был обыск и отпущен один из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться. У оккупантов нет ничего святого, ни достоинства, ни чести. Требуем немедленного освобождения Дмитрия Афанасьева!» – сообщил Хлань.