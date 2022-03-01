Нардеп Костенко, принимающий участие в боях на Николаевщине, рассказал о третьем сценарии, который пытается реализовать армия рф на Юге

Народный депутат Украины от партии «Голос» Роман Костенко, который принимает участие в боях на территории Николаевской области, рассказал, что после провала двух сценариев российская армия на Юге Украины приступила к реализации третьего.

Такое мнение он высказал в комментарии для телеканала «Украина 24».

Костенко напомнил, что российская армия не смогла захватить Николаев, из-за чего российская армия не смогла продвигаться в сторону Одессы и обеспечить высадку морского десанта. Таким образом провалился план россии «отрезать» Украину от Черного моря и создать «коридор» от рф до Молдавии. В итоге противник понес существенный потери в боях за Николаев и был отброшен на 30-40 км от Николаева.

– Оккупанты поменяли тактику. Они начали двигаться в сторону Кривого Рога. Это означает, что они оставили себе возможность занять оборону по Днепру, закопаться и оставить себе Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, сделав себе сухопутный коридор в Крым. Это то, на что они сейчас надеются. Это третий вариант, потому что два первых у них не получились, - рассказал Костенко.

– Поэтому наше задание сейчас сломать и третий вариант, вклиниваясь их в оборону и рассекать их на части. Да, мы понимаем, что это война, это потери, наступательные действия, но сейчас формируется нация, мы все должны быть готовы к самопожертвованию, потому что если мы этого не сделаем, дальше будут воевать следующие поколения – наши дети, внуки. И им придется начинать все сначала. Поэтому мы должны один раз и навсегда закончить эту войну победой, - добавил народный депутат.

Также Костенко высказал мнение, что владимиру путину не докладывают всей информации, и он не понимает до конца, что происходит. Но все же нардеп предполагает, что может быть и четвертый сценарий.