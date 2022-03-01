В россии снова сообщили о смерти одиозного политика Жириновского, но его сын и минздрав опровергают

Председатель Либерально-демократической партии в РФ Владимир Жириновский 25 марта скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает ряд пророссийских Telegram-каналов.

Как известно, в начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу. Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента. Его состояние оценивалось как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50-75%.

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10:45 утра. Последние сутки политик провел в коме», – пишет Mash.

«Его подключили в ИВЛ и погрузили в медикаментозный сон. Жириновский приходил в сознание, но на днях его состояние ухудшилось: наступил септический шок, отказало лёгкое», - пишет Shot.

Позже появилось сообщение, что информацию о кончине политика подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Обновлено в 11:08 Тем временем Минздрав, а также сын Жириновского Олег Эйдельштейн опровергли информацию о смерти главы ЛДПР, пишет Baza.

Отметим, что еще в середине февраля российской партии ЛДПР сообщили, что ее членам по всей стране поступили звонки, в которых сообщили о смерти лидера политсилы Владимира Жириновского. Но первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов сообщил, что информация является ложью.

Также информацию опроверг и Пронюшкин.

Напомним, что Жириновский систематически угрожал Украине нападением со стороны рф. Например, в марте 2021 года Жириновский предложил напасть на Украину без объявления войны.

В декабре 2021 года одиозный политик призвал использовать против Украины «военную силу».