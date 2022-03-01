В россии нет денег для выплаты «командировочных» своим военнослужащим и «вагнеровцам», – разведка

После обещанных выплат военным оккупационной армии у русских в/ч возникли трудности с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы россии из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты «командировочных» тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

«Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских «ЧВК». Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные «социальные гарантии», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские офицеры предлагают белорусам за участие в войне против Украины денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц.