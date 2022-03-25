На Николаевщине за месяц войны зарегистрировали более 120 уголовных производств, задержали 59 военнопленных оккупантов

За месяц войны в Николаевской области правоохранители зарегистрировали более 120 уголовных производств.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

За процессуального руководства прокуроров следователями управления Службы безопасности Украины в регионе, территориальными подразделениями и следователями Следственного управления ГУ Нацполиции в области зарегистрировано более 120 уголовных производств о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, по пересечению государственной границы Украины с оружием, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Из общего количества зарегистрированных уголовных производств, 87 – это производство по фактам нарушений норм гуманитарного права против гражданского населения, а именно: бомбардировка городов и мирного населения, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, умышленные убийства, захват заложников и т.д.

В настоящее время совместными силами терробороны и Вооруженными силами Украины задержаны и переданы правоохранителям 59 военнослужащих РФ. Все военнопленные уведомлены о подозрении и избраны исключительные меры пресечения в виде содержания под стражей.