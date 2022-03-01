«Не перенес очередную часть сериала «Чернобаевка»: ликвидирован генерал оккупантов, который командовал наступлением на Николаев

Яков Рязанцев При очередной атаке ВСУ по оккупантах в Чернобаевке ликвидирован командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-лейтенант Яков Резянцев.

Об этом в Telegram сообщили нардеп Юрий Мисягин и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Говорят, что все — отвоевался генерал. Не перенес очередную часть сериала «Чернобаевка». Слава ВСУ!», — написал Мисягин.

Стоит отметить, что согласно перехваченным СБУ телефонным разговорам оккупантов, Резянцев командовал группировками оккупантов, которые вели боевые действия на Николаевщине. В беседах захватчики вспоминали, что Яков Резянцев на четвертый день войны пообещал им, что «спецоперация» завершится за считанные часы. Однако их группировка терпела ряд поражений.

48-летний Яков Резянцев стал как минимум седьмым генералом, которого ликвидировали в Украине.

Справка: Яков Резянцев на воинской службе с 1990 года. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1994), Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации (2002) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2008). Все военные ВУЗы окончил с золотыми медалями.

Прошёл основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады. С 2010 по 2011 год — командир 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой ордена Суворова бригады. С 2011 по 2013 год — командир 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы. В 2013 году присвоено воинское звание генерал-майор.

С 2013 по 2016 год — начальник штаба 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Западного военного округа.

С 2018 по август 2020 года — командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (Новосибирск). С августа 2020 года — командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь). В 2021 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Также Рязанцев принимал участие в российских военных операциях в Сирии.