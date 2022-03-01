В украинские аптеки завезли L-тироксин

В аптечные заведения Украины поступила новая партия L-тироксина – препарата, используемого для людей, страдающих гипотиреозом (низкая выработка гормона щитовидной железы).

Об этом сообщил Минздрав.

В Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».

В аптеки начали доставлять:

L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок, L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок, L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок, L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок, L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.

Вместе с тем в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество L-тироксин и используется для тиреоидной терапии.

Получить информацию о наличии препаратов в аптечных заведениях можно с помощью СЕРВИСА.