В украинские аптеки завезли L-тироксин

В аптечные заведения Украины поступила новая партия L-тироксина – препарата, используемого для людей, страдающих гипотиреозом (низкая выработка гормона щитовидной железы).
Об этом сообщил Минздрав.
В Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».
В аптеки начали доставлять:
L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок,
L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок,
L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок,
L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок,
L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.
Вместе с тем в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество L-тироксин и используется для тиреоидной терапии.
Получить информацию о наличии препаратов в аптечных заведениях можно с помощью СЕРВИСА.