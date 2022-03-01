Президент вручил награды сотрудникам СБУ, которые отличились во время войны с РФ

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ за мужество и самоотверженность и приблизительное исполнение служебного долга при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

– Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть – нашу страну, – сказал он.

Глава государства поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.

Кроме того, Зеленский своими указами присвоил генеральские звания высокопоставленным сотрудникам СБУ.

Начальник Главного управления СБУ Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко, начальник УСБУ в Черниговской области Евгений Нетужилов, начальник УСБУ в Житомирской области Сергей Лысак и начальник УСБУ в запорожской области Борис Безрукий получили звания бригадных генералов.