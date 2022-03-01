Украина и Россия нашли понимание по 4 из 6 пунктов переговоров, - Эрдоган

Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анадолу».

- Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. В этом плане проблем нет, - отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, касается демилитаризации Украины.

- Конечно, Украина – это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении, - продолжил Эрдоган.

Однако консенсуса все еще нет по вопросу Крыма и Донбасса. В итоге Зеленский предложил провести референдум по Донбассу, сказал Эрдоган.