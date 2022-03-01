Замглавы Совбеза рф Медведев заявил, что лично путин подготовил и утвердил план полномасштабного вторжения в Украину

План начала полномасштабного вторжения рф в Украину подготовил и утвердил российский президент владимир путин.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель председателя Совета безопасности рф, президент страны в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев.

– Ход операции, планы по ее проведению определяются верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент (рф владимир путин). Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден верховным главнокомандующим, — сказал Медведев.

Также российский чиновник заявил, что власти будут продолжать добиваться нейтрального статуса Украины, отмены «антироссийской» политики, «демилитаризации» и превращения государства в «нормального соседа».

– Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция должна продолжаться, как это и было задумано президентом страны, — добавил Медведев.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Медведев своим заявлением публично зафиксировал, что решение о проведении войны против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент рф.