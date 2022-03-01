Финляндия закрыла для РФ «окно в Европу», отменив пассажирский поезд Allegro

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro прекращается с 28 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на финскую компанию-оператора VR Group.

«По решению правительства Финляндии 28 марта будет прекращено движение поездов Allegro», - сообщается на сайте компании.

Как сообщалось, 1 марта VR Group заявил о прекращении сотрудничества с российской РЖД, кроме необходимого для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

На тот момент по требованию властей пассажирские перевозки на поезде Allegro было решено продолжить для возвращения финнов домой.