В Неаполе освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу РФ

Гражданина Украины Евгения Лавренчука, которого незаконно задержали Италии по запросу путинской России об его экстрадиции, освободили.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Как известно, главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Лавренчука по запросу РФ задержали в Неаполе в декабре прошлого года и поместили под стражу. Россия требовала экстрадиции Лавренчука. РФ обвиняет Лавренчука, который с 1998 по 2014 год жил, учился и работал в Москве, в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере, но не разглашают деталей. Позже задержанного в Италии украинского режиссера отпустили под домашний арест.

«Суд Неаполя вынес окончательное решение по освобождению Евгения, признав обвинения против него за стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими. Решение стало результатом инициированного мною обращения Национальной полиции Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол. По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука», – написла Денисова.

Она также выразила благодарность Министру юстиции Италии Марти Картабиа, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, консульской службе Украины в Италии, отметив, что благодаря общим усилиям политзаключенного Кремля Евгения Лавренчука удалось спасти.