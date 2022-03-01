Президент Польши ответил на угрозы РФ: «У нас есть место, где хоронить агрессоров»

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России и заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVP info.

Когда Дуду спросили об угрозах России против Польши, он сказал:

- В Польше есть поговорка: «не пугай, не пугай… (потому что сам в штаны наложишь). Мы – нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире. Если кто-то нападал, то нападали на нас.

- Мы вырвались из-за железного занавеса, вернули полный суверенитет, независимость, экономическую свободу, чтобы жить относительно комфортно, развиваться, богатеть, исследовать мир и быть гражданами мира. И мы хотим, чтобы так продолжалось. Это наше стремление – как общества и нации. Мы неагрессивны и не хотим ни на кого нападать, - сказал Дуда.

- Но мы должны готовиться к тому, что кто-то на нас нападет. Если кто-то хочет напасть на нас, будь то с севера, или с востока, или с любой другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите своей родины. Уверяю вас, что она достаточно велика, чтобы было, где хоронить агрессоров, - добавил президент Польши.

Заявление Дуды стало ответом на угрозы в эфире пропагандистских каналов РФ, что в случае участия Польши в миротворческой миссии в Украине можно ожидать ядерной атаки и «Варшава исчезнет за 30 секунд».