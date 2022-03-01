Польша, Словения и Чехия предложили план, как остановить вторжение РФ в Украину

Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Politico».

«Кроме скорейшего прекращения платежей за нефть, газ и уголь, Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и покончить с войной», - заявил Моравецкий.

Он отметил, что во-первых, необходимо отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT.

«Иначе российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель», - пояснил Моравецкий.

Во-вторых, необходимо ввести единую политику убежища для российских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.

В-третьих, должны полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Свобода слова не означает право лгать. В четвертых, должны блокировать российские корабли в портах.

«Мы должны ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды», - отметил Моравецкий.

Премьер считает, что необходимо приостановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС.

«Российский народ должен понять, что он испытывает последствия этой войны. И мы надеемся, что они отвернутся от Путина», - подчеркнул Моравецкий.

Кроме того, нужно ввести санкции против всех членов путинской партии «Единая Россия», поскольку они прекрасно знают, что происходит в Украине, и их соучастие неоспоримо.

«Мы должны ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Мы должны исключить Россию из всех международных организаций. Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками», - заявил польский премьер.

В то же время, Моравецкий подчеркнул, что если это не остановит войну, то нужно идти дальше и защищать народ Украины собственными щитами.

«В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами. Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная линия – линия, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может быть оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. Иначе Путин пойдет только дальше», - отметил он.