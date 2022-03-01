Российский пленный пилот, который бомбил жилые кварталы, признался, что убил мирного жителя, когда тот пытался его задержать

Российский пленный пилот Александр Красноярцев признался, что убил жителя, когда катапультировался и тот попытался его задержать.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Павел Геращенко.

Красноярцев был пилотом СУ-34. До 5 марта он бомбил жилые кварталы Киевской области и дороги в направлении Чернигова. 5 марта его сбили ВСУ. Когда его самолет был подбит с ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб (ФАБ-500). Он катапультировался и его задержали.

Как выяснилось, когда он катапультировался, его заметил местный житель, вооруженный вилами. Он попытался его задержать, но Красноярцев убил его.

Отметим, у Красноярцева офицерское звание. Он – майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Участвовал в войне в Сирии, где Россия поддерживала режим Башара Асада.

Когда его самолет был подбит с ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб (ФАБ-500).

Напомним, раньше Красноярцев рассказал, что им сознательно дают приказы об использовании неуправляемых бомб, которые наносят удары по жилым кварталам.