В РФ депутат выступила против вторжения в Украину и назвала действия Путина военным преступлением

В РФ депутат Нина Беляева на заседании Семилукского районного совета Воронежской области назвала войну в Украине военным преступлением президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает «Фокус».

- Я против того решения, которое было принято президентом РФ и против действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением, - сказала она.

Присутствующие на заседании попросили Беляеву выразить ее отношение к погибшим в Украине российским оккупантам.

- У вас исходные данные ложные, на нашу страну никто не нападал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили, потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления, - отметила она.