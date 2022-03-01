«Вот и скотина у нас болела вся»: Мать российского оккупанта пыталась убедить его, что в Украине «америкосы» открыли лаборатории и придумали COVID

В очередном перехваченном СБУ разговоре российский оккупант задавался вопросом, зачем россия напала на Украину, а мать убеждала его, что в Украине «америкосы» завезли ядерное оружие и открыли лаборатории.

Аудио разговора опубликовано в Telegram СБУ.

Общаясь с матерью оккупант сомневается в тех убеждениях, которые были им навязаны в рф. В частности, он задается вопросом, зачем Украине надо было бы использовать ядерное оружие, которое нам якобы завезли из США, если удар коснется и самих украинцев. Мать его вопросы слушать не хочет, называет его «политически неподготовленным» и сыпет самыми банальными сообщениями российской пропаганды – американцы открыли в Украине лаборатории, также в нашей стране разработали коронавирус.

Оккупант: На кой черт мы связались с этой Украиной? Ну, забрали бы и че дальше?

Мать: Что забрали?

О: Ну Украину, и че бы изменилось?

М: Подожди, им поставляли ядерное оружие.

О: Ну, пустили бы они это к нам, их бы тоже задело, это ж не выгодно.

-Вы настолько политически неподготовлены… Мне очень хочется прийти к вам и по башке…

О: А вы такие политики, это вообще капец.

М: Вы свой народ защищаете, страну. Вы даже пошли, вы не знаете, что вы там делаете.

О: Да какой народ? Ты думаешь, путину важен народ? Ему земля – самое главное, и все.

М: Ой, дурачки вы там, дурачки.

О: Ну, конечно.

М: Эх, дурачки глупые.

О: Мы тут поспрашивали, им вообще эта помощь нужна была?

М: Мы никого не защищаем там, понимаешь? Мы свои границы защищаем. Чтоб они там не поставили атомное оружие. Америкосы. А лаборатории там на Украине щас вскрыли, знаешь? Вот у нас и скотина болела вся. И корона, все оттуда.

О: Да чушь это все. Ну как бы они это все делали? То, что скотина бы и у них помирала, ничего?

М: Ну, это же америкосы совместно с украинцами…

О: Ну делают же это все на Украине, правильно?

М: Правильно.

О: Ну и че потом было бы? Тут же все равно народ.

М: Ну это же политика.

О: Да тут ферм полно. Ни как у нас. Скотины полно, везде, у всех есть. У нас такого нет. Поэтому мы и придумываем эти лаборатории.

М: Ну, все понятно, а сколько у нас померло скотины, не знаешь?

О: Ну у них-то, почему-то, не помирает, правильно? Они же где-то это испытывать должны же, правильно?

М: Все правильно, на нас испытывают.

О: А-а-а. Ну до них же, по-любому, доходит.

М: Как-то видимо нет. Там же все продумано.