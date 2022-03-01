Россия наняла 800 арабских боевиков «Хезболлы» и отправит их в Украину, - СМИ

Канал «Аль Хадас» 25 марта сообщил о том, что российская ЧВК «Вагнер» якобы ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла» об отправке боевиков в Украину.

Об этом сообщает «Новая газета».

«Вагнер» на этих переговорах будто бы представлял некто Александр Кузнецов. Со стороны «Хезболлы» выступил высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни (позывной – Хадж Абу Али).

Встреча якобы состоялась несколько дней назад, стороны договорились об отправке 800 боевиков «Хезболлы» в Украину для ведения боевых действий. Плата за наем одного бойца составит 1500 долларов в месяц. В качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.

Первый этап отправки боевиков в Украину планируется на 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь). Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван».

Опубликованы специальные формы, которые заполнил каждый боевик. В этих формах указаны имя, дата рождения, военная подготовка и боевой опыт боевика, записавшегося воевать в Украине. На одной из форм прикрепили партбилет члена «Хезболлы».

Новость об отправке боевиков в Украину, сообщенная «Аль-Хадас», вступает в сильное противоречие с тем, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла высказал в телеобращении на прошлой неделе. Тогда он настаивал, что «Хезболла» категорически отрицает всякую возможность собственного участия в войне в Украине.

Впрочем, «Хезболла» и ранее отрицала возможность участия собственных членов в боевых действиях в зарубежных странах – в Сирии, Боснии, Палестине, Йемене и Ираке. И каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков.