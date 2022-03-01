Российские оккупанты фактически уничтожили Волноваху, - глава Донецкой ОВА

Ключевые города на Донбассе, в том числе и Мариуполь, под контролем Вооруженных сил Украины, однако город Волноваха фактически уничтожен.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона, пишет «УНИАН».

Он отметил, что обстрелы идут по всей линии разграничения – Авдеевка, Очеретино, Торецк, Угледар. По его словам, сегодня были удары с воздуха.

- Ключевые города и все крупные города находятся под контролем Вооруженных сил Украины, - сказал Кириленко.

По его словам, ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, и на сегодня такого населенного пункта, по сути, не существует, потому что уничтожены большинство зданий и инфраструктуры.