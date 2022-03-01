Зеленский потроллил РФ: «Может Шойгу захотел посетить Чернобаевку?»

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил РФ и предположил, что министр обороны России Сергей Шойгу мог посетить Чернобаевку.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Напомним, что Шойгу давно не появлялся на публике, это связывают с его болезнью, провалом вторжения в Украину и теориями, что он планировал сместить Путина во главе РФ. Аэродром в Чернобаевке стал местом, где ВСУ регулярно уничтожают технику и руководство оккупантов.
- Наши героические Вооруженные силы за неделю, которая проходит, нанесли врагу мощные удары, существенные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ, интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку.
- Благодарен нашим защитникам, которые показали оккупантам, что море не будет для них спокойным, даже когда нет шторма. Потому что там будет огонь, как на тех российских кораблях, которые отправились по известному маршруту из порта Бердянск, - сказал Зеленский.