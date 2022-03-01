Зеленский потроллил РФ: «Может Шойгу захотел посетить Чернобаевку?»

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил РФ и предположил, что министр обороны России Сергей Шойгу мог посетить Чернобаевку.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Напомним, что Шойгу давно не появлялся на публике, это связывают с его болезнью, провалом вторжения в Украину и теориями, что он планировал сместить Путина во главе РФ. Аэродром в Чернобаевке стал местом, где ВСУ регулярно уничтожают технику и руководство оккупантов.

- Наши героические Вооруженные силы за неделю, которая проходит, нанесли врагу мощные удары, существенные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ, интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку.