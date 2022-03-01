Президент Зеленский призвал РФ к переговорам: «Нужно говорить срочно и ради результата»

Президент Украины Владимир Зеленский опять призвал РФ к переговорам.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Зеленский отметил, что ВСУ нанесли российской армии тяжелые потери, что может принудить РФ к переговорам.
- Нужно говорить: содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время… Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован, территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. Т.е. условия должны быть справедливыми. А других украинский народ просто не примет, - сказал Зеленский.