ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: РФ могла принудительно вывезти 400 тысяч украинских граждан

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 26 марта.

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0:20 Российская сторона подтвердила данные о принудительном вывозе с территории Украины 402 тысяч украинцев из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет «Интерфакс-Украина».

- У нас есть информация о том, что принудительно из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской российские оккупанты вывозят наших граждан в РФ. У меня есть свидетельства тех людей, которых вывезли, их родственников, - сказала омбудсмен.

Денисова рассказала, что оккупанты приходят к людям в бомбоубежище и забирают для принудительного перемещения.

- Сегодня подтвердили данные из РФ. Вчера было 366 тысяч, а сегодня уже 402 тысячи вывезли из Украины в РФ, из них 84 тысячи детей, - сообщила она.

При этом омбудсмен обратила внимание на то, что нельзя однозначно сказать, достоверна ли эта цифра.

- Это граждане Украины, которые жили на территории Украины, на подконтрольной Украине территории, - отметила Денисова.

По её словам, украинцев сначала удерживают в фильтрационных лагерях в Донецкой области, потом вывозят в РФ, а тех, у кого якобы нет родственников в РФ, отправляют в фильтрационные лагеря.

- Оккупанты сами создают эти «гуманитарные коридоры»…Везут в Омск, Томск, на Сахалин, - добавила омбудсмен.

0:16 Сергей Притула продолжает сбор средств на беспилотники для ВСУ. Реквизиты для помощи он опубликовал по этой ссылке.

«Неделю назад мы собирали 300 тысяч евро на крутой беспилотный комплекс для ВСУ. Эта сумма была больше, чем я собрал на Армию за 2021 год. А на прошлой неделе мы собрали эти деньги за три часа. Поставщики из Европы поняли, что мы с вами не шутим, и нам нашли еще один комплекс БПЛА! В комплексе 2 дрона, модель гибридная с бензиновым двигателем, время полета до восьми часов. Дальность полета до 850 км с удалением от станции до 150 км. То есть: большая дальность, большая живучесть, большая эффективность. Это будет хорошая помощь родной Армии. Цена вопроса: 490 тысяч евро», - сообщил он.

0:10 Дочь Дональда Трампа Иванка поддержала Украину и сообщила о передаче гуманитарной помощи Киеву, Сумам и Львову.