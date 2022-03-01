Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в сотрудничестве с Турцией и Грецией готовится провести «гуманитарную операцию» с целью эвакуации мирных жителей, остающихся в городе Мариуполь.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет «Радио Свобода».

По словам Макрона, он уже обсудил возможность проведения эвакуации с украинскими властями и мэром Мариуполя, а также в течение ближайших 48 или 72 часов намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По данным президента Франции, в городе ещё остаются около 150 тысяч жителей.

Из слов Макрона неясно, как именно он себе представляет международную гуманитарную миссию в Мариуполе. Очевидно, речь не идёт о вооружённой миссии, представители НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять своих солдат в Украину.