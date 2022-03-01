«Я ничего не боюсь»: Смерть и вызов в осажденном украинском городе

Портовый город Николаев обстреливается российскими военными каждый день. Тела складывают в морге. Но жители отказываются сдаться.

НИКОЛАЕВ, Украина — Алла Рябко стояла во дворе городского морга, дрожа от горя и ярости. Ее сын, капитан Роман Рябко, погиб в бою в первый день войны на Украине, но прошло две недели, а его тело еще не подготовили к погребению.

«Он там лежит в мешке», — сказала она, указывая на накрытые тела на земле. «Мне его даже не дают, чтобы я его помыла. Я должна унести его в мешке, мешке для мусора».

Морг переполнен. Тела отдают семьям в том же виде, в каком они прибыли, полуодетые в рваную военную форму, заляпанные кровью и почерневшие от огня. Тела в коридоре, в административных кабинетах, во дворе, в постройке рядом. Это солдаты и мирные жители, завернутые в простыни или ковры или вообще ни во что.

Даже когда Алла Рябко кричала о своей боли, артиллерийские удары сотрясали землю под ее ногами. В тот день в морге было уже 132 тела. Больше будет на подходе.

В Николаеве каждый день обстрелы. Обычно это начинается перед рассветом в виде грохота, удара или взрыва. Он электризует воздух и посылает толчок в живот, и те, кто предпочитает оставаться в постели, а не бежать в подвал, могут закрыть глаза и позволить своим ушам нарисовать картину битвы, бушующей в темноте.

Российские войска хотят взять Николаев, потому что он стоит у них на пути. Варваровский мост в городе — единственный путь на многие километры через широкое устье реки Южный Буг. Захватив мост, российские истребители могут продвинуться вдоль побережья Черного моря на запад к Одессе, штабу ВМС Украины и крупнейшему гражданскому порту страны.

Чтобы добраться до моста, им предстоит пройти через украинских бойцов, которые до сих пор не сдвинулись с места. И поэтому российские войска бомбят беспорядочно и без разбора, нанося удары по кварталам, больницам и супермаркетам, предпочитая террор без военной выгоды. По данным местных властей, в минувшие выходные в результате авиаударов погибло не менее десятка мирных жителей.

Но есть и отказ сдаваться. Мусор все еще собирают, и городские рабочие начали агрессивную кампанию по обрезке деревьев, хотя обстрелы и повалили некоторые из них.

Есть семья, которая закрыла элитный бизнес по дизайну интерьеров и теперь целый день ездит по городу, доставляя еду нуждающимся жителям, лишь изредка останавливаясь, чтобы броситься в подвал в поисках укрытия. Есть группа местных ребят, которые объединились, чтобы попытаться починить подбитый в бою российский танк, чтобы его могли использовать украинские военные.

В нескольких кварталах от морга кафе Coffee Go работает, даже когда артиллерийский огонь сотрясает стеклянные окна. Когда владельцы попытались закрыться, их сотрудники-подростки взбунтовались, говорит Виктория Куплевская, 18-летняя бариста с оранжевой прядью в волосах.

«Мы хотели работать, — сказала она. — Я ничего не боюсь».

Когда-то центр судостроения Российской империи, Николаев был одним из первых мест, подвергшихся нападению после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Российские войска протиснулись вглубь города, но тут же были отброшены назад. Они убежали, оставив после себя сгоревшие туши бронетехники.

Никто не знает, сколько продержатся украинские защитники. Российские войска атаковали с применением танков, артиллерии и истребителей, обстреляв город с трех сторон. Каждый день приносит больше смертей. Но и неповиновение.

ГУБЕРНАТОР

«Доброе утро. Мы из Украины».

Так начинается типичное утреннее видеообращение главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Среди горожан шутят, что никто не выйдет из дома, пока Виталий Ким не скажет, что здесь безопасно, и никто не сможет спать спокойно, пока Ким не пожелает им спокойной ночи. Это лишь небольшое преувеличение. Его оптимистичные видео в Facebook и Telegram, которые он неизменно начинает, показывая пальцами знак мира и открытую улыбку, обычно собирают полмиллиона просмотров, что примерно равно населению города.

«Когда он улыбнется, мы можем лечь спать», — сказала Наталья Станиславчук, которая занимается доставкой еды нуждающимся. «Если Ким говорит, что мы можем спать спокойно, значит, мы можем спать спокойно».

Ким публикует видеоролики в течение дня, смесь убедительности и испепеляющих проклятий, относящихся к российским оккупантам, которых он называет попеременно идиотами, ублюдками и орками - злобной кривозубой армией востока во «Властелине колец» Толкина. Сообщения призваны поднять настроение горожанам, даже если грохот, который они слышат, звучит ужасно близко.

«Что я могу сказать, 17-й день войны, все хорошо, настроение отличное», — сказал Ким в сообщении на выходных, которое началось со слов об авиаударе по жилому кварталу. «У нас есть свобода, и мы боремся за нее. И все, что у них есть, это рабство. Мы хотим, чтобы все наши мечты сбылись, и мы движемся в этом направлении. Вместе к победе».

Месяц назад основными приоритетами Виталия Кима были улучшение дорог и туристической инфраструктуры региона, в том числе большие планы по развитию курорта на живописном участке побережья Черного моря.

«Это были дорогостоящие, большие, красивые проекты, которые были необходимы, и в один день они были разрушены», — сказал г-н Ким.

Теперь он координирует с военными оборону города. Встретившись для интервью в областной администрации, Ким был одет в зеленые брюки милитари, а на поясе у него был висел черный пистолет.

Он предсказал, что любые попытки русских захватить Николаев приведут к кровавым и разрушительным уличным перестрелкам. На каждом углу есть много шин и готовая зажигательная смесь рядом. Если российские войска войдут в город, жители готовы быстро погрузить их в дымную тьму, пока украинские защитники будут один за другим отстреливать российские танки.

Это было бы апокалипсисом, - сказал Ким.

«Моя стратегия состоит в том, чтобы радоваться гораздо больше, чем это уместно в такой ситуации», — сказал он. «Это не значит, что я не понимаю, насколько все серьезно».

ЦЕЛИ

Огненный шар осветил ночное небо, как ранний рассвет. Начался очередной день русских обстрелов.

Это было в понедельник, 7 марта, и российские войска начали утреннюю атаку, в результате которой местные жители вскочили с кроватей. Они бежали в импровизированные бомбоубежища, подвалы, которые многие обустроили матрасами и поддонами, потому что теперь они проводят там очень много времени.

«Они бесчестно, цинично напали на наш город, пока люди спали», — сказал Ким в одном из своих сообщений.

Крылатая ракета попала в казарму, заполненную спящими бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады Украины. Восемь человек были убиты, еще восемь пропали без вести, их тела погребены под грудой обломков. Удар вскрыл казарму, как кукольный домик, открывая жутковатый вид на повседневную солдатскую жизнь: серые стальные двухъярусные кровати, правила, вывешенные на стене.

Могло быть и хуже, если бы ракета сначала не врезалась в линию тополей, слегка отбросив ее от цели.

«Нам очень повезло, что эти тополя были здесь, потому что, если бы это был прямой удар, нам всем было бы п*здец», — сказал военнослужащий по имени Вова, помогавший искать тела. «Тополя искривили траекторию ракеты».

То же самое было в тот день по Николаеву. В одном из районов с плотно застроенными многоквартирными домами жители попеременно убирали свои разрушенные квартиры и бросались в подвальные бомбоубежища во время продолжающихся ударов. Одна женщина, когда к ней подошел репортер, обрушила на Путина такой поток ненормативной лексики, что почувствовала необходимость извиниться, а затем расплакалась.

В результате ракетных ударов были выбиты окна и разбросаны осколки по мебели, стенам и бытовой технике.

«Посмотрите, как русский мир спасает нас», — сказала Марина Бабенко, мать двоих детей, саркастически ссылаясь на заявление Путина о том, что Россия ведет освободительную войну. «Мы жили хорошо и имели все необходимое. Сейчас бомбят жилые кварталы, женщин и детей. У нас нет оружия. Все, что мы можем сделать, это спрятаться в подвале. У нас нет сил ни на что другое».

В опрятном районе Балабановки жители убирались после того, как российские самолеты рано утром сбросили боевой сняряд, в результате чего дома были сровнены с землей, а несколько жителей погибли.

Бомба проделала большую воронку на месте, которое когда-то было задним двором Романа Никоры, и три курицы сидели рядом с искореженными остатками их сарая. В воздухе висел едкий запах.

«Пойдемте, я покажу вам, как мы выжили», — сказал Никора, ведя гостя в неглубокий подвал, где он прятался во время бомбежки с женой, ребенком и родителями.

Подвал выглядел так, будто его перевернули вверх дном и потрясли. Шкафы были сорваны со стены; часть заднего двора вытолкнута сквозь окна.

«Они хуже фашистов, — сказал 32-летний бизнесмен Никора о российских войсках. «Они говорят, что нацелены только на военные объекты, военные сооружения. Ну, ничего подобного здесь нет».

Несмотря на опасения новых бомбардировок, Никора сказал, что он и его семья не собираются никуда уезжать.

«Мы восстановим», — сказал он. — У меня еще есть руки».

НЕПОКОРНЫЙ

Две пожилые женщины сидели на скамейке в городском парке и смотрели, как играют трое маленьких детей, когда их разговор прервал зловещий гудящий звук. Сирена воздушной тревоги. Женщины продолжали говорить. Через несколько минут они медленно встали, усадили младшего ребенка в коляску и не торопясь ушли.

Российские ракетные удары теперь могут задавать ритм жизни в Николаеве, но многие жители полны решимости играть эту песню в выбранной ими тональности.

«Паники нет», — сказала Станиславчук, которая так восхищенно говорила о Виталии Киме, губернаторе. «Наши люди хладнокровно оценивают ситуацию и помогают друг другу».

Перед войной Станиславчук и ее муж Александр планировали открыть второй филиал своего бизнеса по дизайну интерьеров в Буче, многообещающем пригороде Киева, куда их сын Егор переехал в стильную, недавно завершенную квартиру.

На прошлой неделе они вместо этого разъезжали по своему родному городу Николаеву, раздавали еду и нервно ждали новостей от Егора. Он пытался сбежать из Бучи со своим домашним кроликом Дивой после того, как несколько дней прятался в подвале от российских войск, оккупировавших пригород.

«Бывают моменты, когда боевой дух падает и настроение портится», — сказала Станиславчук, несущая православную икону Девы Марии. «Но когда видишь, что кому-то нужна твоя помощь и поддержка, приходится вставать и двигаться. Тогда ты понимаешь, что этому придет конец, потому что правда на нашей стороне».

В течение последних двух недель был масштабный выезд из Николаева. По утрам большие колонны автомобилей и автобусов, некоторые с самодельными картонными табличками с надписью «Дети», пробивают движение на Варваровском мосту.

Мост — это путь к отступлению. И это тот трофей, которого жаждут российские силы.

Но если они войдут в город, то, помимо украинских военных, российским войскам придется столкнуться с такими людьми, как Дмитрий Дмитриев, местный журналист, сложивший перо в пользу автомата. Во время недавнего визита в офис его интернет-издания было больше оружия, чем журналистов, а на полу валялись ящики с патронами.

«Все мы участвуем в сопротивлении, — сказал Дмитриев.

Российским силам также придется бороться с Николаем Билящатом, 54-летним водителем автобуса. На прошлой неделе Билящат общался с соседями, с болтающейся во рту сигаретой, заглядывая в открытый моторный отсек российского танка Т-90.

Днем ранее украинские силы взорвали мост, когда танк переходил через него. Он все еще работал, но мог ездить только по кругу. Белая буква Z, которую российские войска использовали для обозначения своей техники, была закрашена зеленым цветом, а на мачте антенны танка красовался украинский флаг.

Билящат хотел запустить его и обернуть против российских войск.

«Мы просто местные жители. Я не механик. Я просто помогаю», — сказал он. «Что нам еще делать? Нам нужно как-то помочь. Я не собираюсь сидеть дома и прятаться».

РАНЕНЫЕ

В городской больнице № 3 Анна Сметана села на койку и зарыдала. Мать 40 лет, на ней было персиковые сарафан в черный горошек, ее плечо и нога были перевязаны большими бинтами, пропитанными кровью.

Двумя днями ранее Анна Сметана и шестеро ее коллег из местного детского дома ехали в маленькую деревню, куда детей эвакуировали в начале войны. По ее словам, примерно в 15 милях от города российская бронированная боевая машина с белой буквой Z открыла огонь по фургону.

«Сначала по нам стреляли из автоматов, — сказала г-жа Сметана. «Потом машина загорелась и наполнилась дымом».

«Уходи, убирайся, — сказали ей солдаты. «Они поставили нас на колени, наставили на нас оружие и забрали наши телефоны».

«Мы попросили их вернуть их», — сказала она. Их ответ: «Нет, нельзя. У нас есть приказ».

По ее словам, трое коллег Сметаны сгорели в огне, охватившем фургон. Сама Сметана получила два выстрела в плечо и один раз в ногу.

«Повсюду были ракеты, бомбы», — добавила она. «Все, что мы слышали, это звуки взрывов».

По словам главного врача больницы Дмитрия Колосова, всего за один день Сметана была одной из 25 пациентов, лечившихся от ранений, полученных в результате обстрелов и обстрелов. Он добавил, что ранее на этой неделе во дворе больницы разорвались снаряды, разбросав осколки во всех направлениях.

«Мы думали, что коронавирус — это кошмар, — сказал Колосов. — Но это ад.

ЗАЩИТНИКИ

Черные следы от обстрела прорезают винтовой самолет, стоящий на взлетно-посадочной полосе небольшого международного аэропорта Николаева. Внутри зона досмотра выпотрошена, а в холле второго этажа лежат остатки солдатского обеда из консервированных сардин в томатном соусе.

В начале войны российские войска ненадолго удерживали аэропорт, но были быстро вытеснены украинскими боевиками. С тех пор российские силы продолжали попытки установить контроль, чтобы их транспортные самолеты могли перебросить войска и технику, чтобы поддержать их бой и продолжить наступление на запад.

Но пока украинцы их останавливают. На видео, снятом украинскими военными, видно, как они стреляют переносными ракетами с крыши аэропорта по российским истребителям внизу.

Во время недавнего визита над аэропортом развевался украинский флаг.

«У нас очень сильная позиция, и мы ждем их», — сказал сержант. Руслан Хода, который настоял на том, чтобы попрактиковаться в английском с репортером. «Нет ничего неожиданного. Мы знаем, что они прибывают и откуда они прибывают. И мы готовы сказать: «Здравствуйте, русские глупые мальчики».

Сержант Хода сказал, что российские силы, похоже, выискивают слабость. Они начинают атаки с севера и северо-востока, затем меняют направление и идут с юга. По его словам, часто нападениям предшествуют облеты российских беспилотников-разведчиков.

«Они пытаются напасть на нас с разных сторон, чтобы попробовать нашу защиту, попробовать нашу силу», — сказал он. «Русские войска не ожидали такой сильной армии».

Генерал-майор Дмитрий Марченко, командующий украинскими вооруженными силами в Николаеве, сказал, что украинская стратегия заключается в том, чтобы сломить боевой дух путем безжалостного обстрела российских позиций. Но есть еще один критический фактор.

«Мы защищаем наши дома, наших женщин, наши семьи», — сказал он. «Нам не нужен их мир. Нам не нужен их язык. Пусть строят свою страну и умирают в ней и создают там какую хотят диктатуру. Мы будем жить как свободные люди».

СКУЧНАЯ НОЧЬ

В понедельник Ким был мрачным в своем вечернем видеообращении. Он признал, что ситуация стала более серьезной, при этом окрестив российские войска «идиотами» за ракетные обстрелы гражданских районов.

«В этом нет никакого логического смысла», — сказал он. — Но инициатива на нашей стороне, и мы движемся».

Тем самым на 18-й день войны отправил николаевцев спать.

— Желаю всем скучной ночи.

New York Times, 15 марта