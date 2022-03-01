Оккупанты на Николаевщине: В области жертвами русских захватчиков стали 28 детей

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 25 марта можно ознакомиться здесь.

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10:29 Вся информация о повреждениях и пострадавших в результате вражеских обстрелов в регионе уточняется, сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Полиция тщательно документирует все военные преступления, оказывает необходимую помощь пострадавшим людям и помогает преодолевать последствия нападения российского агрессора.

Полицейские оперативно отрабатывают все сигналы и сообщения граждан, поступающие на линю 102. В течение 25 марта операторы получили более 600 сигналов - все проверенные и отработанные.

09:51 По состоянию на утро 31-го дня полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Николаевской области из-за оккупантов погибли 28 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора.

25 марта сообщалось о 25 погибших детях на Николаевщине.

Всего за время войны в Украине из-за оккупантов погибли не менее 136 детей. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20, столице – 16, Житомирской – 15, и Сумской – 14 областях.

В ОГП также рассказали, что 24 марта 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве.

Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.