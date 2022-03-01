Про «компроміси Ердогана»: «З офіційною мовою Росії нема проблеми сприйняття»

Украинский и крымско-татарский тележурналист Осман Пашаев перевел заявление Президента Турции Реджепа Эрдогана относительно консенсуса в переговорах между Украиной и Россией по 4 из 6 вопросов.

Это заявление вызвало бурное обсуждение, особенно о пункте и признании русского языка вторым государственным.

Ниже приводим текст Пашаева без изменений.

По перше Ердоган жодного разу не використав слова TAVİZ - саме воно означає компроміс.

Президент Туреччини щодо позиції України і свого «друга Президента Зеленського» використав слово

MUTABAKAT - консенсунс.

Що ці слова означають в турецькій мові? Тавіз - поступка, а мутабакат - розмова на рівних з точки зору сторони, яка воліє уникнути подальших втрат, але упи$&ить ще більше, якщо друга сторона наполягатиме.Мутабакат - це позиція переможця.

Якщо комусь не зрозуміло про що це пост, то знайдіть зрадницькі новини за сьогодні у розділах міжнародка.

Якісь дивні російсьйські наративи в українських пабліках, що нібито Україна погодилася на компроміси по 4-х з 6и вимог Росії.

Ердоган дослівно сказав:

Україна готова знайти консенсунс по 4 із 6 питань. Тобто 2 з 6 Україна не буде навіть обговорювати - це Крим і Донбас.

Найсмішніша фраза Ердогана про російську мову як другу в Україні. Він же відтролив Путіна і Лаврова як чечетовських мишат...чи кошат.

Дослівно турецький президент сказав фразу, яка трошки неправильна граматично, бо немає сенсу. Звучить вона так: «одне з питань, зокрема визнання мови Росії офіційною, з чим і сама Росія згодна. Та і Зеленський згодний. Там всі знають російську». Тобто Ердоган каже - її ж всі визнають і говорять. в чому справа?)

Я коли це прочитав до думав, як Ердогана самого не розірвало від ржачу.

Нижче скріншот з точними цитатами до літери, тому готовий до філологічних диспутів якщо шо)