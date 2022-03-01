В россии из миллиарда рублей, выделенного на ремонт ЗРК «Кинжал» и прочих комплексов, украли почти 700 миллионов

ЗРК «Кинжал» на БПК «Североморск» На Северном флоте России из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов «Кинжал», «Ураган», «Крепость» 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей в 2013–2015 годах.

Об этом идет речь в материале российского издания «Коммерсантъ».

В уголовном деле о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота РФ появился эпизод со взяткой.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича.

Из-за его небескорыстных усилий к обслуживанию и ремонту ЗРК «Кинжал», «Ураган», «Крепость» были допущены заводы, руководители которых обвиняются в хищении более 692 млн руб. из выделенного на эти цели миллиарда. Причем одно из предприятий даже не имело лицензии на ремонт радиоэлектронного вооружения.

К истории со взяткой Главное военное следственное управление СКР пришло, разбираясь с многомиллионными хищениями средств Минобороны, выделенных в рамках госпрограммы вооружения на 2013–2016 годы. Соответствующее уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется с лета 2019 года.

На данный момент его фигурантами являются бывшие консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Евгений Мурашёв.

Не последнюю роль в этом преступлении играл и 51-летний капитан 1-го ранга Игорь Супранович, отвечавший за размещение, учет и контроль исполнения гособоронзаказа в части ремонта боевых кораблей ЗРК «Кинжал», «Оса-М», «Форт», «Крепость» и других.

К нему осенью 2012 года обратились заместитель гендиректора ОАО «Завод «Электроприбор» Николай Коваленко и Александр Абрамов с просьбой посодействовать в заключении госконтракта на ремонт ЗРК «Форт». За эту услугу офицеру пообещали вознаграждение в размере 5% от суммы контракта.

К сервисному обслуживанию, закупке блоков и комплектующих к системам и пусковым установкам на 2013 год Супранович привел ОАО «Завод «Электроприбор», которая лишь на бумаге отремонтировала не подлежащие ремонту детали ЗРК.

К госконтрактам на 2014 год он привел уже три завода: ЗАО «Союз-М», ОАО «Саратовский радиоприборный завод» и «Электроприбор». В 2014-2015 годах «Союз-М» обслуживал и ремонтировал ЗРК «Кинжал», «Электроприбор» – ЗРК «Форт» и «Ураган», а Саратовский завод – ЗРК «Оса-М» и «Оса-М2».

В общей сложности в 2013–2015 годах три завода заключили с Минобороны госконтракты почти на 1 млрд руб. По версии следствия, похищено из них было более 692 млн руб.

В декабре 2014 года, как установило следствие, Супранович получил за свои услуги от Абрамова более 16 миллионов рублей (около 240 тысяч долларов по курсу, который был на то время, – ПН).

Супранович, Абрамов и Коваленко были задержаны 22 марта после серии обысков, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте всех троих фигурантов.

Как известно, в минобороны рф заявили, что уже дважды использовали ЗРК «Кинжал» в войне против Украины. Удары нанесли якобы по военным объектам в Ивано-Франковской и Николаевской областях.