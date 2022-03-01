Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, что власть делает с телами российских оккупантов, которые остаются на полях после боев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что большое количество трупов российских солдат, которые остаются на полях после боев, могу навредить экологии.

Об этом шла речь в его интервью УНИАН.

– Мы вывозим трупы орков за пределы области, собираем их в «холодильник», дальше их будут либо хоронить, либо собирать ДНК и отправлять в РФ. Не знаю, какое решение будет принято. Но то, что они не должны лежать в полях — однозначно. Животные не съедят их, не смогут физически. Поэтому да, надо с этим что-то делать. Такое количество трупов оккупантов может навредить нашей экологии, если они будут разлагаться у нас в полях, – сообщил Ким.

Как известно, российские оккупанты не забирают тела своих погибших военнослужащих, и они остаются лежать на местах сражений. Их сбором занимается украинская власть. Для хранения тел «Укрзалізниця» выделила вагоны-рефрижираторы. но 6 марта и.о. председателя правления компании Александр Камышин сообщил, что «Укрзалізниця» отзывает свои вагоны-рефрижираторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии, так как минобороны россии ими так и не воспользовалось.

Более того, стало известно, что заместитель министра обороны рф Криворучко дал распоряжение «хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте».

10 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Вознесенске стоит вагон-рефрижиратор с трупами российских военных, которые рф не хочет забирать. По его словам, в нем находились 17 трупов.

Также проблему с трупами российских солдат озвучил и Президент Владимир Зеленский. По его словам, ими усеян передний край обороны ВСУ.