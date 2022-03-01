«Один себе ногу сломал, другой сказал, что контузило»: Оккупанты жалуются родне на огромные потери и ищут способы сбежать из Украины

Срочники русской армии не выдерживают психологической нагрузки. Некоторые из них калечатся собственноручно, чтобы убежать, другие запивают страшные воспоминания алкоголем и понимают, что эта война останется в их памяти на всю жизнь.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, опубликовав аудиоперехваты телефонных разговоров оккупантов.

– Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себе ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу», – не скрывает своей ярости юноша, который оказался не таким «сметливым» как его коллеги.

Но их родные не готовы осознать нелепость самой «спецоперации», а только огорчены ее провалом и обвиняют во всем НАТО.

Другой оккупант, на аргумент жены, родственник которой был два года срочником в Грозном, отвечает:

– Да там (в Грозном) меньше было. За это время (за месяц войны) как за три года все вышло. Поверь…. Потому что не ожидали такого просто… – говорит оккупант.