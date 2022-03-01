«Есть перспективы»: Глава Николаевской ОВА Ким считает, что войну можно закончить до мая

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким разделяет мнение, что войну можно закончить до мая текущего года.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

– Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро, – отметил Ким.

Также, по его словам, российские военные ищут способы, как сбежать из Украины.