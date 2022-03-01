«Есть перспективы»: Глава Николаевской ОВА Ким считает, что войну можно закончить до мая

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким разделяет мнение, что войну можно закончить до мая текущего года.
Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.
– Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро, – отметил Ким.
Также, по его словам, российские военные ищут способы, как сбежать из Украины.
– Мы ищем любые способы, силы и средства, чтобы их отбить, уничтожить и прогнать из нашей страны. А российские военные ищут любые способы не воевать, уйти с нашей территории и не быть убитыми. В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как сбежать из Украины. У них заградотряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. И, тем не менее, они хотят отсюда сбежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, то они сами все выйдут. Мы ищем возможности, как их прогнать. Вот – общая ситуация по всему фронту, – резюмировал глава Николаевской ОВА.