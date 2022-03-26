«Расконсервированная» военная техника оккупантов полностью разворована, а командир танкового полка застрелился, – разведка

Оккупанты пытаются восстановить потери за счет военной техники снятой с длительного хранения, но она оказалась давно разграбленной.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). Эта вражеская РВБ пытается «поставить в строй» значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после «расконсервации» со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 «расконсервированных» танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны.

По имеющейся информации – командир 13-ого танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился.

Напомним, что на Северном флоте России из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов «Кинжал», «Ураган», «Крепость» 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей в 2013–2015 годах.