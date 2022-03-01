Польский генерал заявил, что Польша должна «заявить права» на Калининградскую область, которая «находится под российской оккупацией»

Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна «заявить на нее права».

Об этом со ссылкой на Dо Rzeczy сообщает ЕП.

Генерал первоначально заявил, что Калининградская область является территорией «под российской оккупацией с 1945 года». После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

- Теперь следовало заявить на нее свои права, так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, на мой взгляд, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия, - заявил Скшипчак.

Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.

В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала – спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак «прогулял все уроки истории».

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы россии и заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.

Также стоит напомнить об еще одном территориальном споре, связанном с рф - Курильских островах.

Справка

Вальдемар Скшипчак — генерал запаса вооруженных сил Польши. Весной 2005 года Скшипчак руководил действиями многонациональной дивизии «Центр-Юг» в Ираке.

В 2006—2009 годах командовал сухопутными войсками. Сразу после назначения на эту должность ему поставили ​​задачу подготовить польских солдат к боям в Афганистане.

С 2011 года был советником министра национальной обороны Томаша Семоняка. В 2012–2013 годах он был заместителем государственного секретаря в Министерстве национальной обороны Польши.

Калининградская область

Самый западный регион РФ на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны регион носил название Кенигсберг и был частью немецкой провинции Восточная Пруссия.

Согласно Потсдамскому договору от 1945 года Калининградскую область (бывшая часть Восточной Пруссии) передали СССР на 50 лет, до 1996 года. Германия считает эту территорию частью России

Новый статус области остался неурегулированным в политическом и юридическом контекстах. Германия считает эту территорию частью России, но старается проводить политику на понижение военного присутствия РФ.