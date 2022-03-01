Посевная, самая быстрая в мире таможня и помощь населению: Премьер Шмигаль рассказал о состоянии дел в Украине

Правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры по снижению цен на топливо.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в видеообращении 25 марта.

Он сообщил, что уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, тогда как в прошлом году в это же время она еще не начиналась.

– Мы безгранично благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием, – сказал Денис Шмигаль.

Кроме того, Премьер-министр сообщил, что начала действовать программа бесплатного обеспечения продуктами питания прифронтовых городов. Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, находящихся сейчас на линии столкновения.

Также Денис Шмигаль отметил, что Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволит сделать в Украине самую быструю в мире таможню.

- Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, завозимых плательщиками единого налога из обращения. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы, — отметил глава правительства.

По словам Премьер-министра, на основании одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10-15 минут. Он подчеркнул, что получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не нужно.

Как отметил Денис Шмигаль, в Украину уже ввезено более 128 тысяч тонн гуманитарных грузов.