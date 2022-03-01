Отказ стран ЕС от российских нефти и газа – вопрос времени, так что надо наращивать производство энергоносителей в мире, – Зеленский на Doha Forum

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства – поставщиков энергоресурсов, в частности Государство Катар, наращивать производство энергоносителей, чтобы лишить Россию возможностей для энергетического шантажа и таким образом внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе.

Об этом он заявил во время выступления в формате видеоконференции на Doha Forum-2022, сообщает Офис Президента.

- Темой форума в прекрасном, мирном и уважающем каждого города Доха определены вызовы для новой эры. Но, к сожалению, не все на нашей планете воспринимают реальность адекватно и понимают, что нужно готовиться к новым временам. Россия, как мы видим, хочет тех времен, когда на земле было невозможно мирное сосуществование народов на равных. Разве мы можем это допускать? – обратился Глава Украинского государства к участникам мероприятия.

Он акцентировал, что Украина после полномасштабного нападения России, которая в 28 раз больше, самостоятельно защищается на поле боя и не может обрести справедливость в мире уже 31 день. Россия же угрожает применением ядерного оружия, распространяя этот страх на планете и «кичясь тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на земле».

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реальной реформы международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность.

- Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств, – отметил он.

Как отметил Президент, Украина – страна разнообразия и мирного сосуществования этносов, религий. В нашей стране проживает более миллиона мусульман, которые сейчас также страдают от российских бомбардировок.

- За 31 день этой войны российскими ударами повреждено по меньшей мере 59 построек духовного значения. Мечети, церкви, религиозные образовательные учреждения. Более 200 школ разрушены или повреждены. Десятки больниц. Россия не останавливается даже перед бомбардировкой больниц! Российские войска целенаправленно бьют и по местам, которые обычные, простые мирные люди используют как укрытие, – сообщил Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, за время российского вторжения около 10 млн человек, преимущественно женщин с детьми, уже стали переселенцами в Украине, более 3,5 млн украинских граждан были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

А за миграционным кризисом придет продовольственный, отметил Президент. Ведь Украина – один из важнейших мировых экспортеров продовольствия.

- Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны – это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира… Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы горючего, которые необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты. Там, куда некоторые захватчики еще мечтают зайти, чтобы усилить свои старые привилегии, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он призвал объединить усилия, чтобы не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. В частности, путем ужесточения санкционной политики против России.

- Все ограничения, наложенные на Россию, направлены только на одно: чтобы Россия начала искать мир, чтобы она не создавала глобальных угроз. Я призываю все государства присоединиться к этому. Россия должна искать мир. Должна прекратить войну против Украины. Должна прекратить любые попытки взломать глобальную стабильность и вернуть в мир старые отвратительные привычки тех, кто искал себе колоний и насаждал неравенство, – сказал Глава государства.

Также, по его мнению, отказ стран Европы от закупки российской нефти и газа – это только вопрос времени.

- Ответственные государства, в частности, Государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И они могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена. Будущее Европы зависит от ваших усилий! Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей! Чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира, – подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский призвал вместе всей антивоенной коалицией работать еще больше, чтобы Россия искала мира.